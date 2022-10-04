Бьют дальше, чем HIMARS. Украина обсуждает с США поставки новых ракет, - Маркарова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью CNN .

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета выше 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание".