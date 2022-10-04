Бьют дальше, чем HIMARS. Украина обсуждает с США поставки новых ракет, - Маркарова

Украина обсуждает с США поставки ракет, с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью CNN.
"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", - сказала она.
Отвечая на вопрос о том, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета выше 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание".
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут атаковать ВСУ.
Как известно, это не первая попытка Украины получить дальнобойные ракеты ATACMS. Но Соединенные Штаты заявляли, что пока не склонны передавать Украине такое вооружение.
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