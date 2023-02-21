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"Бьем врага 24/7". В Генштабе показали работу украинской авиации на фронте

Фото: в Генштабе показали работу украинской авиации на фронте (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинская авиация продолжает уничтожать оккупантов на временно захваченной территории Украины. В Генштабе показали, как летчики Воздушных сил выполняют боевыевые задачи на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

На видео демонстрируется работа 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Напомним, ранее мы писали, что украинские бойцы Нацгвардии уничтожили еще одну группу оккупантов в Бахмуте Донецкой области. Вследствие ударов ликвидировано 18 россиян.

Также сообщалось, что украинские защитники отразили шесть атак россиян под Бахмутом в Донецкой области. Бойцы нанесли удары по их позициям и уничтожили часть захватчиков.

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