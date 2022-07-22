АЗС відреагували на підвищення курсу долара на 25%

Деякі українські АЗС вже відреагували зростанням цін на пальне після рішення НБУ курс на 25% до 36,57 гривень за долар. Водночас найбільші мережі поки що не збільшили ціни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи " А-95 ".

Зокрема, зростання ціни зафіксовано в мережі Prime (35 діючих АЗС). Там бензин марки "А-95" з покращеними показниками якості здорожчав на 4 грн й тепер коштує 52 грн/л, на дизельне пальне ціна виросла на 2 грн/л, до 55,00 грн/л.

На 5,5 і 6,5 грн/л, до 55 і 59 грн/л, здорожчали бензин і ДП відповідно в рівненській мережі "Олас" (10 АЗС).

У мережі "Катрал" (9 АЗС) ціна на бензин виросла до 60,99 грн/л (+6 грн/л), на ДП - до 58,99 грн/л (+3,99 грн/л).

На 4 грн/л, до 57,90 грн/л, підняла ціну на дизельне пальне Chipo (56 АЗС).

Крім того, на 1-2 грн/л у бік збільшення відкоригували ціни Mango (26 АЗС) й "Рур груп" (8 АЗС).