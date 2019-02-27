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На АЗС у Києві істотно подорожчав автомобільний газ


Ціни на автомобільний газ в середньому піднялися на 6 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 27 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, автомобильный газ значительно вырос в цене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,09 (+0,10)

28,09 (+0,10)

28,99

28,39

10,89 (+0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,98 (+0,10)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,19 (+0,10)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,59

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,00 (+0,15)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,69

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,99 (+0,10)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,15

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

9,85

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,20

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

9,85 (-0,03)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

10,99

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

10,29 (+0,20)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,31 (+0,01)

28,38 (+0,01)

29,34

28,24

10,44 (+0,06)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по льготной растаможке оформили более 218 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.

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