На АЗС у Києві продовжують рости ціни на автомобільний газ

Ціни на автомобільний газ зросли в середньому ще на 10 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 12 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 28,19 29,09 27,99 11,29 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,38 (+0,20) AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,79 (+0,10) БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,49 25,99 10,99 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,80 (+0,30) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,79 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,39 (+0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 11,59 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,85 (+0,20) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 10,15 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,60 (+0,30) Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 10,35 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,29 Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 10,99 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,32 28,39 29,35 28,20 10,95 (+0,10)

Напомним, ранее Государственная фискальная служба подвела итоги льготного растаможивания "евроблях".