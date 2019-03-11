ru
ua

На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ


Ціни на автомобільний газ зросли у середньому на 11 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 11 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99

11,19 (+0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,18

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,69 (+0,10)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,99 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,50 (+0,30)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,19

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

11,59 (+0,60)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,65

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

10,15 (+0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,30

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,35

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,29 (+0,20)

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

10,99

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,35

28,20

10,85 (+0,11)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня ожидается дождь и сильный ветер. В связи с этим в КГГА просят жителей города соблюдать меры предосторожности.

 

Замдержсекретаря США обговорив з Гройсманом питання "Нафтогазу" Українець Підручний став чемпіоном світу з біатлону
Читати всі новини