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На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ


Ціни на автомобільний газ піднялися в середньому на 5 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 марта 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ немного подорожал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99 (-0,50)

10,99

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,98

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,49 (+0,10)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,79

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,20

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,99

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,59

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,45

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

10,05

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,30

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,35 (+0,30)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,09

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

10,79 (+0,30)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,35

28,20 (-0,05)

10,63 (+0,05)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией будет перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам.

 

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