На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ

Ціни на бензин і дизпаливо не змінилися

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова вырос в цене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 27,99 28,99 28,39 10,69 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,88 (-0,10) AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,09 БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,49 25,99 10,59 (+0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 9,90 (-0,10) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,69 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,99 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,05 (+0,10) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 9,75 (+0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,20 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 9,88 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 10,99 Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 10,09 (+0,10) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,30 28,37 29,34 28,24 10,38 (+0,02)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по льготной растаможке оформили более 218 тыс. автомобилей на иностранной регистрации.