На АЗС у Києві подорожчав автомобільний газ

Ціни на бензин і дизпаливо залишаються без змін
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, немного подорожал автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
26,99
|
27,99
|
28,99
|
28,39
|
10,69
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,98 (+0,10)
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79
|
10,09
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,49
|
25,99
|
10,39
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,00 (+0,10)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,69
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
10,99 (+0,10)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
10,49
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
9,95
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
9,65
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,20
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
9,88 (+0,03)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
10,99 (+0,10)
|
Маркет
|
25,52
|
26,62
|
‒
|
25,25
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
9,99
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,30
|
28,37
|
29,34
|
28,24
|
10,36 (+0,03)
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева перевернулась фура с кирпичами.