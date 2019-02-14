На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ

Ціни на бензин і дизпаливо не змінилися

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 14 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, немного подешевел автомобильный газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 27,99 29,39 28,39 10,99 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,78 AMIC 27,49 28,49 29,49 28,49 10,29 (-0,10) БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 25,99 10,49 (-0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,10 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,89 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,79 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 9,95 (-0,30) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 9,75 (-0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,20 (-0,30) Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 9,85 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 10,89 (-0,20) Маркет 25,55 26,66 ‒ 25,55 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,39 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,36 28,44 29,41 28,31 10,42 (-0,09)

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба открыла телефонную "горячую линию" для определения стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.



