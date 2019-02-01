На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Автомобільний газ в середньому подешевшав на 11 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 1 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ снова подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 11,45 (-0,20) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,58 AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 10,69 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,59 11,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,60 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,79 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,59 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 10,99 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,55 (-0,30) Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,25 (-0,20) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,70 (-0,20) Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,45 (-0,20) SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 11,69 (-0,30) Маркет 25,91 26,99 ‒ 26,26 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,29 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 (-0,30) 27,46 28,53 29,46 28,49 11,07 (-0,11)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ограничат движение на Северном мосту.