"Азовцы" взорвали позиции оккупантов возле Покровска: видео операции "Землетрясение"

Как отметили в бригаде "Азов", на объекте планировалось устроить несколько взрывов.

"Оккупанты используют все возможные укрытия для накопления личного состава и наступления на позиции Сил обороны", - передали в бригаде.

Защитники получили задание: провести огневой налет и взорвать позиции захватчиков возле Покровска.

"Это обычная боевая работа, которая позволяет эффективно обороняться и продвигаться вперед", - рассказали в бригаде.

Командир задействованной в операции группы с позывным "Депутат" рассказал, что перед огневым налетом сначала нужно было привести в боевую готовность все технические средства, проверить несколько раз, уточнить и скорректировать маневры и план возвращения с определением более выгодных маршрутов.

Во время проведения операции пехотинцы 6-го батальона 12-й бригады "Азов", которые несли оборудование весом около двадцати килограммов, находились на открытой местности. Кроме того, погодные условия не способствовали полноценной маскировке.

"Азовцы" осуществили подрывы позиций противника, поставленная задача была выполнена "на пять". Воины без потерь вернулись из операции.

В "Азове" обнародовали видео и показали тщательную подготовку, планирование, ход и результат операции "Землетрясение", которую провели бойцы 6-го батальона.