Азовцы пьяными в плен захватили. Оккупант пожаловался на пьянство в армии РФ (перехват)

По словам оккупанта, в российской армии солдаты постоянно употребляют алкогольные напитки. Потому они не могут воевать. Также он жалуется на командование.

В частности, одно из подразделений из-за пьянства было захвачено в плен бойцами "Азова".

"В результате, они до такого состояния были пьяны, что "азовцы" в плен захватили. Они их разбудить не могли, те 8 человек, которых захватили", - говорит россиянин.

https://www.youtube.com/watch?v=IoWYepUgv-8

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Россияне продолжают активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.

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