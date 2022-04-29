На "Азовсталі" перебуває більше 600 поранених. Ворог кидає авіабомби на польовий шпиталь, - мер Маріуполя

"Ворог продовжує застосовувати надважке озброєння, скидує авіаційні бомби. Скинули на шпиталь, кількість ранених була 170, а зараз за 600. Вбили понад 20 000 місцевого населення, це має ознаку не тільки військового злочину, а геноцид російськомовного населення в Маріуполі", - повідомив він.

За його інформацією, українські військові тримають оборону та здійснюють контрнаступи. Російські окупанти зазнають втрат.

В укриттях на "Азовсталі" крім українських військових знаходяться мирні жителі.

"Люди чекають на евакуацію, там багато жінок, дітей, літніх людей. Ми просимо, залучаємо всі міжнародні співробітництва, перемовні процедури досі тривають, ми чекаємо що вони відбудуться. Кількість людей важко порахувати, понад 60 діб немає режиму тиші, щоб обійти всі бомбосховища і порахувати. Там ще гірші умови, там немає їжі, води, ліків. Вони благають про порятунок", - зазначив Бойченко.