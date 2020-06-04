"Азовсталь" вслід за ArcelorMittal просить відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток руди

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до дестабілізації роботи гірничо-металургійної галузі та падіння надходжень до державного бюджету, це рішення потрібно відтермінувати принаймні на рік.

Про це йдеться у зверненні ПРАТ "МК "Азовсталь" до президента Володимира Зеленського, голови Верховної ради Дмитра Разумкова, голови комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева, голови комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, передає РБК-Україна.

У зверненні зазначається, що підвищення ренти на видобуток залізної руди в Україні в 1,5 рази, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), є критичним для життєздатності підприємств ГМК і може призвести до повної зупинки виробництва.

"Набуття чинності законопроекту №1210 (ЗУ №466), який передбачає зростання ренти на залізну руду, призведе до підвищення вартості ключової сировини для металургії, сприятиме подальшому нарощуванню збитковості української металургії, зниженню рівня її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і як результат, сприятиме скороченню експорту металопродукції з України, зниженню рівня металургійного виробництва, з ризиками повної зупинки", - йдеться у зверненні.

В "Азовсталі" нагадали, що влада публічно декларувала встановлення мораторію на підняття податкових і тарифних ставок та зниження адміністративного тиску, проте введенням в дію закону про зміни до Податкового кодексу робить протилежне.

"Наслідком буде зниження валютних надходжень до країни, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення робочих місць, в т.ч. на підрядних підприємствах, які залежать від замовлень ПрАТ "Азовсталь", - наголошується у зверненні.

В компанії закликали президента не допустити підвищення ренти на видобуток руди та внести відповідні зміни до ухваленого закону, або відтермінувати введення його в дію на один рік.

Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.