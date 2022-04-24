RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не лише "Азовсталь". Українські військові перебувають ще в 4 точках Маріуполя, - ОП

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові в обложеному Маріуполі знаходяться не тільки на території заводу "Азовсталь". Вони розташовуються ще в чотирьох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

За його словами, заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про взяття Маріуполя не відповідає правді.

"Ну все як завжди. По-перше, наші військові, крім "Азовсталі", знаходяться ще в чотирьох місцях в Маріуполі", - зазначив він.

Він також підкреслив, що російські війська зазнали великих втрат при спробі штурмувати "Азовсталь".

"Зазнали дуже великих втрат, якраз напередодні заяви Шойгу. Вся ця сценка Путін - Шойгу (мова йде про доповідь на цьому тижні, - ред.) смішна. Вони ж напевно там з Шойгу не тільки Маріуполь обговорювали. А показали нам це. Для чого? По-перше, Шойгу був у цивільному костюмі. Це такий жест умиротворення. По-друге, вони набрехали, що Маріуполь узятий. По-третє, Путін сказав: "Оточити і не випускати". Щоб оточити, потрібно в три рази більше військ, ніж для того, щоб штурмувати. А війська вони в цей час забирають на інші території, де у них не дуже виходить", - додав Арестович.

Він зазначив, що українські захисники виходитимуть на вилазки, і весь світ побачить чергову брехню Росії про контроль Маріуполя.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував російській стороні провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальМаріупольОфіс президента