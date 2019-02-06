В Азовському морі пройшли навчальні маневри з відбиття ворожої атаки з моря

Морські прикордонники у взаємодії з катерами ВМС ЗСУ та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри

Морские пограничники во взаимодействии с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и другими подразделениями ООС отработали учебные маневры в Азовском море по отражению вражеского нападения с моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что по легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы и законные требования корабля Морской охраны и катеров ВМС ВСУ, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В ходе учебной операции под руководством командующего объединенных сил Сергея Наева, совместными усилиями кораблей Морской охраны, катеров ВМС ВСУ, при поддержке артиллерии с берега и авиации судно-нарушитель остановлено и заблокировано в определенном районе, а высадка диверсионных групп не допущена.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота провели учения по боевым стрельбам на полигонах в оккупированном Крыму.

Морские пехотинцы в составе отделений, взводов и рот выполняют упражнения боевых стрельб по позициям из всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. Кроме того, наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировку огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики - приемы вождения и преодоление различных препятствий при движении по пересеченной местности.