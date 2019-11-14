Азовські порти втратили понад 40% прибутків через дії РФ у Керченській протоці

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Росія блокує судна і перешкоджає свободі судноплавства

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що українські порти на Азовському морі втрачають гроші через непрямі агресивні дії Росії в акваторії Чорного і Азовського морів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Воронченко наголосив, що Росія блокує судна і перешкоджає свободі судноплавства в обох морях.

"В 2014 році такі дії обмежувались акваторією Криму, у 2015 році - районом газових родовищ, у 2016-2017 році - Азовським морем, а в 2019 році йдеться вже про закриття по районах величезних ділянок Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також командувач ВМС зазначив, що Росія продовжує затримувати судна різних країн на переході через Керченську протоку.

"На жаль, зараз Україна втрачає відповідні ресурси через ці обмеження. Порти Бердянськ і Маріуполь через непрямі дії Росії втрачають ресурси, і великі. 43% прибутку втрачено портами тільки за один рік. Це великі суми у важкий час для держави", - сказав Воронченко.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські порти втратили 6 млрд гривень від 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Як писало РБК-Україна, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначав, що морські порти України вже третій рік поспіль демонструють збільшення вантажообігу, незважаючи на агресію з боку Російської Федерації в Азовському морі і Керченській протоці.