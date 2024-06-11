"Азов" сможет получать оружие от США: почему раньше это было табу

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Что известно об "Азове"

"Азов" с самого начала был батальоном, созданным 5 мая 2014 года в Бердянске как батальон патрульной службы милиции особого назначения (БПСМОП) МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины.

После чего в сентябре 2014 года приказом главы МВД батальон был реорганизован и расширен в состав полка милиции особого назначения "Азов" МВД, а 11 ноября министр внутренних дел подписал приказ о переводе полка "Азов" в состав Национальной гвардии Украины с последующей доукомплектацией его до боевого стандарта бригад НГУ.

Таким образом, подразделение "Азов" стало отдельным отрядом специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины. В феврале 2023 отдельный отряд специального назначения "Азов" стал 12-й бригадой специального назначения "Азов" НГУ.

Для многих украинцев в период полномасштабной агрессии РФ "азовцы" ассоциируются с битвой за Мариуполь, ставшей одним из ключевых событий войны России против Украины. С 24 февраля 2022 по 20 мая 2022 "Азов" оборонял Мариуполь в составе Мариупольского гарнизона. За 86 дней обороны города, 82 из которых происходили в полном окружении, "азовцы" ликвидировали 3500 лиц личного состава врага, а еще 5000 - ранили.

Оружие от США для "Азова" больше не табу

О том, что США сняли запрет на поставку своего оружия бригаде "Азов", сначала сообщило издание The Washington Post со ссылкой на государственный департамент США.

Почему раньше был запрет

Приблизительно десять лет назад бойцам "Азова" было запрещено использовать американское оружие, поскольку официальные лица США считали, что некоторые из его основателей придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а правозащитники ООН обвинили группу в нарушениях гуманитарных норм.

Заметим, что еще в 2021 году правительство Украины обязалось не выделять никакую помощь, полученную от США в рамках закона о предоставлении помощи иностранным государствам от 1961 года или закона о контроле за экспортом вооружений или производного законодательства. Речь идет о табу на поставку вооружения любому подразделению сил безопасности Украины, относительно которого правительство США проинформировало о запрете на получение им такой помощи на основании закона "Лихи". Он недавно действовал и в отношении бойцов "Азова".

При этом ранее командир бригады Денис Прокопенко ("Рэдис") призвал отменить поправки в законодательство США, запрещающие передавать западное оружие его военному подразделению. Поскольку, по его словам, они были приняты на основе характеристик "Азова" от западных СМИ под влиянием российской пропаганды.

Добавим, что на снятие запрета официально отреагировали и в пресс-службе бригады. Там заявили, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но, "что самое главное, будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады".

"Это новая страница в истории нашего подразделения. "Азов" становится еще более мощным, еще более профессиональным и еще более опасным для оккупантов", - подытожили бойцы.