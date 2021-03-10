Азербайджанський лоукостер відновить польоти до Києва

Азербайджанська авіакомпанія-лоукостер Buta Airways відновлює польоти з Баку до Києва. Очікується, що перші рейси будуть виконувати вже в квітні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті перевізника .

Повідомляється, що спеціальні рейси за маршрутом Баку-Київ-Баку плануються до виконання з 1 квітня. Польоти будуть здійснюватися до київського аеропорту "Бориспіль". Літаки по даному маршруту будуть літати два рази на тиждень - по понеділках і четвергах.

На рейсах Баку-Київ-Баку будуть діяти тарифи "Стандарт" і "Супер". Перший вартістю від 75 євро включає в себе провезення багажу вагою не більше 23 кг, а також додатковий багаж вагою не більше 10 кг. Другий вартістю від 55 євро допускає провезення зареєстрованого багажу вагою не більше 10 кг

В обидва тарифи включено безкоштовні опції вибору місця і реєстрації в аеропорту.