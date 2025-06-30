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В Азербайджане задержали двух сотрудников ФСБ пропагандистского агентства РФ "Sputnik"

Фото: В Баку задержали двух сотрудников ФСБ из пропагандистского агентства РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство внутренних дел Азербайджана провело масштабную спецоперацию в офисе агентства "Sputnik" - бакинского отделения РФ международного информационного агентства "Россия сегодня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Qafqazinfo.

Детали

В ходе операции были задержаны несколько человек, среди которых двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые работали в этом ведомстве.

По информации издания, операция началась утром и продолжается под строгим контролем Министерства внутренних дел.

Основная цель - расследование деятельности агентства, которое с февраля 2025 года официально должно было прекратить работу в связи с решением властей Азербайджана.

В феврале этого года правительство Азербайджана приняло решение приостановить деятельность "Sputnik " как филиала российского агентства "Россия сегодня".

Это решение было мотивировано необходимостью обеспечить паритет в работе между азербайджанскими государственными медиа за рубежом и иностранными журналистами, работающими в стране.

В частности, количество журналистов "Sputnik" в Баку должно было соответствовать численности сотрудников азербайджанского агентства AZERTAC в России.

Однако редакция и коллектив "Sputnik Азербайджан" не выполнили эти требования и продолжали работать, что стало основанием для проведения правоохранительной операции.

В настоящее время ведется следствие, МВД Азербайджана проверяет обстоятельства деятельности агентства и сотрудничество задержанных с иностранными спецслужбами.

Операция в Баку

Напомним, что в столице Азербайджана Баку полиция провела обыски в офисе российского пропагандистского агентства "Sputnik-Азербайджан".

Это произошло после рейдов российских силовиков в Екатеринбурге, где погибли несколько азербайджанцев и еще десятки человек задержали.

Известно, что "Sputnik-Азербайджан" является частью государственного российского медиахолдинга "Россия сегодня", который подчиняется Кремлю.

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