В Азербайджане отменили все российские культурные мероприятия

Азербайджан отменил все культурные мероприятия России на своей территории. Причина - массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры Азейрбайджана.
Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации.
Запрет касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.
Причиной такого шага стали массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых, по данным азербайджанских СМИ, силовики применяли насилие по этническому признаку.
Как пояснили в Минкульте, решение принято "в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России против азербайджанцев в Екатеринбурге".
В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты "в последнее время приобрели системный характер".
В частности, во время рейдов в минувшую пятницу были задержаны по меньшей мере 50 граждан Азербайджана.
На фоне всеобщего возмущения культурные мероприятия, связанные с Россией, решили отменить.
Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. Это стало фактически концом вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Однако мирное соглашение между странами до сих пор не было заключено.
К конфликту была причастна также и Россия. Ее так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.