В Азербайджане отменили все российские культурные мероприятия

Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, которые в стране планировали провести российские государственные или частные организации.

Запрет касается концертов, спектаклей, фестивалей, выставок и других событий.

Что произошло

Причиной такого шага стали массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, во время которых, по данным азербайджанских СМИ, силовики применяли насилие по этническому признаку.

Как пояснили в Минкульте, решение принято "в связи с демонстративными, целенаправленными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными правоохранительными органами России против азербайджанцев в Екатеринбурге".

В ведомстве подчеркнули, что такие инциденты "в последнее время приобрели системный характер".

В частности, во время рейдов в минувшую пятницу были задержаны по меньшей мере 50 граждан Азербайджана.

На фоне всеобщего возмущения культурные мероприятия, связанные с Россией, решили отменить.