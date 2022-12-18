В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны армянских войск. Ереван опровергает

Как отметили в азербайджанском военном ведомстве, атаки произошли в двух районах.

"16 декабря в 23:35 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зайлык Кельбаджарского района с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, 17 декабря в 09.05 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нагдали Лачинского района был обстрелян участниками незаконного армянского вооруженного формирования на территории республики, где временно дислоцируются российские миротворцы, говорится в заявлении.

"Нашими подразделениями, расположенными на указанных направлениях, приняты соответствующие меры реагирования", - добавили в Минобороны Азербайджана.

В то же время в Минобороны Армении выступили с заявлением, что никакого обстрела не было, и упрекнули Баку в дезинформации.