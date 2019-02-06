В Азербайджані стався землетрус, є постраждалі

Троє людей отримали поранення внаслідок землетрусу

В азербайджанском городе Шамах во вторник, 5 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов (usgs).

Вследствие землетрясение есть пострадавшие - ранения получили трое человек. Также повреждены несколько частных домов в городе, информирует агентство Report.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Напомним, число жертв землетрясения и цунами, которые произошли 28 сентября 2018 года на острове Сулавеси в Индонезии, возросло до 4340 человек. В том числе 667 человек все еще считаются пропавшими, личность 1016 - не идентифицирована. Эти люди считаются погибшими.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у побережья Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7. Подземные толчки были зафиксированы 19 января 2019.