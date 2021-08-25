В Азербайджані почнуть вакцинувати третьою дозою від COVID окремі категорії населення

В Азербайджані почали робити третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу. Першими щеплення отримають медпрацівники, люди старше 60 років і зі слабким імунітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство обов'язкового медстрахування Азербайджан.

Відзначається, що всі медичні працівники, люди старше 60 років і з ослабленою імунною системою, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, повинні бути вакциновані третьої (бустерної) дозою.

У МОЗ країни відзначили, що при цьому термін дії сертифіката про вакцинацію залишається незмінним, і введення третьої дози не вплине на його тривалість.