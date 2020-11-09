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Азербайджан заявив, що вірменські військові під Шуші оточені

Нагірний Карабах, Понеділок 09 листопада 2020 14:26
Азербайджан заявив, що вірменські військові під Шуші оточені
Фото: конфлікт в Карабаху (nkrmil.am)
Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджанські сили взяли в оточення вірменських військових під містом Шуші в Нагірному Карабасі. Бої між сторонами конфлікту тривають.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Азербайджану в Twitter.

Відзначається, що вірменські військові потрапили в оточення в районі села Заріслі на дорозі Лачін-Шуша.

"Знищено один бойовий танк і одна бойова машина піхоти ЗС Вірменії, які намагалися атакувати наші частини для виходу з оточення", - повідомили в Міноборони Азербайджану.

Пізніше в Баку додали, що азербайджанські військові знищили вантажівку з вірменськими військовими, який з буксованою гаубицею Д-30 рухався в напрямку Ханкенді.

Нагадаємо, раніше про продовження боїв в Шушінскому районі заявили в Міноборони Вірменії.

Також РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль ще понад 20 сіл в Нагірному Карабасі.

Відзначимо, напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну створити спільну робочу групу з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Таку пропозицію Путін "зустрів тепло".

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