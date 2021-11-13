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Азербайджан заявив про відновлення обстрілів в Нагірному Карабасі

Автор: Сергій Пишкін

Азербайджан повідомив про відновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району. Втрат серед військовослужбовців немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Азербайджану.

Зазначається, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь з різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів по позиціях військових Азербайджану.

Підрозділи Азербайджанської армії, зі свого боку, вживають усі заходи для припинення провокації з боку Вірменії.

"Втрат серед особового складу Азербайджанської Армії немає. Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив місто Шуша, яке повернулося під контроль Баку в ході минулорічної війни за Нагірний Карабах, культурною столицею країни.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, як Вірменія втратила контроль над містом Шуша ще 7 листопада 2020 року, внаслідок стрімкої операції армії Азербайджану.

Також РБК-Україна розповідало про те, чим закінчилась війна у Нагірному Карабасі між країнами.

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