RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Азербайджан заявив про обстріли на кордоні з боку Вірменії

Автор: РБК-Україна

Вірменські збройні сили піддали обстрілу позиції армії Азербайджану в напрямку Кельбаджарського району. Обстріл тривав періодично протягом 12 годин.

Про це заявили в Міноборони Азербайджану.

Так, за даними азербайджанської сторони, з 14:50 26 червня приблизно до 03:00 27 червня підрозділи Збройних сил Вірменії з позицій, розташованих поблизу села Йухари Шорджа Вардениського району, періодично піддавали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії в напрямку сіл Зейлик і Імамбінасі Кельбаджарського району.

"Втрат і поранених серед особового складу Азербайджанської армії немає.
В даний час ситуація в цьому напрямку стабільна, оперативна обстановка знаходиться під контролем наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на кордоні Азербайджану і Вірменії військові влаштували перестрілку.

РБК-Україна писало, що Азербайджан передав 15 полонених Вірменії в обмін на карти мінних полів.

Читайте РБК-Україна в Google News
АрменияАзербайджан