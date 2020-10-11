Азербайджан заявив про загибель 41 цивільного з початку загострення в Карабасі

Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)

З початку ескалації в Нагірному Карабасі з боку Азербайджану загинули 41 мирний житель. Ще 205 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

"В результаті обстрілу з вірменської сторони населених пунктів Азербайджану з 27 вересня по 11 жовтня загинув 41 мирний житель, поранені 205 осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 27 вересня цього року в регіоні було завдано шкоди 1 165 приватним будинкам, 57 житлових будинків і 146 цивільних об'єктах.

Нагадаємо, 9 жовтня міністри закордонних справ Вірменії і Азербайджану за посередництва Російської Федерації домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі. Переговори між представниками Баку і Єревана тривали понад 11 годин.

Крім того, 10 жовтня після вступу в силу угоди про перемир'я в Карабасі загинув цивільний житель Азербайджану.

Раніше підрозділи армії невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) отримали наказ про припинення вогню.

Додамо, що Вірменія повідомила про 28 загиблих військових у результаті боїв. Наймолодшому з них було 18 років, а більшість загиблих народилися після 2000 року.