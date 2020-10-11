ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан заявил о гибели 41 гражданского с начала обострения в Карабахе

Баку, Воскресенье 11 октября 2020 12:58
Азербайджан заявил о гибели 41 гражданского с начала обострения в Карабахе
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

С начала эскалации в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана погибли 41 мирный житель. Еще 205 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В результате обстрела с армянской стороны населенных пунктов Азербайджана с 27 сентября по 11 октября погиб 41 мирный житель, ранены 205 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 27 сентября в регионе был нанесен ущерб 1 165 частным домам, 57 жилым зданиям и 146 гражданским объектам.

Напомним, 9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерации договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры между представителями Баку и Еревана длились более 11 часов.

Кроме того, 10 октября после вступления в силу соглашения о перемирии в Карабахе погиб гражданский житель Азербайджана.

Ранее подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) получили приказ о прекращении огня.

Добавим, что Армения сообщила о 28 погибших военных в результате боев. Самому младшему из них было 18 лет, а большинство погибших родились после 2000 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь