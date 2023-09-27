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Азербайджан задержал бывшего "главу" Нагорного Карабаха

Фото: Азербайджан задержал бывшего "председателя" Нагорного Карабаха (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Азербайджане заявили о задержании бывшего "главы" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Armenia Today.

"Он был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия к нему соответствующего решения", - сообщила азербайджанская сторона.

Супруга Вардянана Вероника Зонабенд подтвердила информацию о задержании и заявила о "взятии его в плен". По ее словам, о задержании она узнала из азербайджанских СМИ, поскольку супруг с ней не связывался.

"Сегодня утром моего мужа Рубена Варданяна, филантропа, бизнесмена и бывшего госминистра "Республики Арцах" арестовали и взяли в плен азербайджанские власти на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации",- сказала Вероника Зонабенд.

Информация о том, что политик не выходит на связь уже второй день, подтвердили и в его команде.

Азербайджанские пограничники ищут среди беженцев, покидающих Нагорный Карабах и отправляющихся в Армению, подозреваемых в военных преступлениях.

Что известно о Рубене Варданяне

Рубен Варданян - российский миллиардер армянского происхождения, один из богатейших бизнесменов, основатель компании "Тройка Диалог".

Он отказался от российского гражданства в сентябре 2022 года и переехал в Нагорный Карабах. Через месяц по предложению т.н. "президента республики" Араика Арутюняна он возглавил "правительство", но в феврале 2023 года был отправлен в отставку.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

В минувший понедельник азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе под видом антитеррористической операции. Азербайджан требовал вывода армянских войск и роспуска "правительства" Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия быстро взяла под контроль дорожные узлы и высоты, поэтому уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь.

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Азербайджан