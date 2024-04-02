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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Вторник 02 апреля 2024 15:55
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня Фото: Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

У Министерствах обороны Азербайджана и Армении заявили о нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Минобороны Азербайджана и Армении.

В Минобороны Азербайджану сообщили, что 1 апреля с 22:00 до 22:20 подразделения Вооруженных сил Армении с перерывами обстреляли позиции их войск в направлении населенных пунктов Хайдарабад Садаракского района и Биченак Шахбугского района Нахичеванской Автономной Республики.

Тем временем, в Минобороны Армении опровергли эту информацию.

"Никаких нарушений по направлениям, указанным в информации Министерства обороны Азербайджана, не зафиксировано", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Армения тоже обвинила Азербайджан в обстрелах.

"1 апреля в 22:00 подразделения Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по позициям Вооруженных сил Армении в направлении села Гут (провинция Гегаркуник) и села Текс (провинция Сюник)", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

Недавно Азербайджан обвинил Армению в накоплении сил и войск у общей границы. Ереван отрицал заявления Баку.

Детальнее об итогах конфликта, массовом выходе армян и о том, решен ли карабахский вопрос окончательно, - читайте вматериале РБК-Украина.

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