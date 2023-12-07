RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными и обсудили дальнейшие отношения

Фото: премьер-министр Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Власти Азербайджана и Армении объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление аппаратов премьер-министра Армении Николая Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В совместном заявлении аппараты премьер-министра Армении и президента Азербайджана соглашаются с тем, что "представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе", и намерениями достичь мирного договора "на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности".

Из соображений гуманизма и "в качестве жеста доброй воли" Азербайджан согласился освободить 32 армянских военнослужащих, а Армения в свою очередь - двух азербайджанских.

Кроме того, Ереван решил отозвать заявку на проведение следующей Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) в пользу Баку и призвал другие страны региона Восточной Европы поддержать Азербайджан.

В ответ Азербайджан поддержал кандидатуру Армении на членство в Бюро Восточноевропейской группы государств COP.

"Армения и Азербайджан продолжат переговоры по реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут способствовать установлению взаимного доверия между двумя странами и положительно влиять на весь Южно-Кавказский регион", - говорится в заявлении.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Напомним, 19 сентября этого года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии.

Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах.

Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика со столицей в Ханкенде (Степанакерте) официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" Карабаха.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзербайджанАрмения