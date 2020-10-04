ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Азербайджан сьогодні звільнив 9 сіл в Карабаху, - Алієв

Нагірний Карабах, Неділя 04 жовтня 2020 20:00
Азербайджан сьогодні звільнив 9 сіл в Карабаху, - Алієв
Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні азербайджанська армія взяла під свій контроль 9 поселень на території Нагірного Карабаху. Поселення звільнили від вірменської окупації в Джебраїльському районі.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За даними азербайджанського президента, сьогодні було відновлено контроль над селами Кархулу, Шукурбайлі, Черекен, Дашкасан, Горовлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхарі Маралян та Декал.

"Історичні назви сіл будуть відновлені. Усі міста, села, мечеті будуть відремонтовані. Життя повернеться у ці райони", - наголосив Алієв.

Нагадаємо, раніше Алієв повідомляв про звільнення азербайджанськими військовими міста Джебраїл в Нагірному Карабасі. Він також розповів про відновлення контролю над селами в цьому районі, але не уточнив над якими саме.

Як писало РБК-Україна, вчора в Баку заявили про звільнення 7 сіл у трьох районах Нагірного Карабаху.

Крім того, вчора, за словами Алієва, азербайджанський прапор було піднято над селом Магадіс, яке є стратегічно важливою точкою в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика АзербайджанАрменияНагорный КарабахІльхам Алієв
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся