Азербайджан сьогодні звільнив 9 сіл в Карабаху, - Алієв

Фото: Ільхам Алієв (flickr.com/worldeconomicforum)

Сьогодні азербайджанська армія взяла під свій контроль 9 поселень на території Нагірного Карабаху. Поселення звільнили від вірменської окупації в Джебраїльському районі.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

За даними азербайджанського президента, сьогодні було відновлено контроль над селами Кархулу, Шукурбайлі, Черекен, Дашкасан, Горовлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхарі Маралян та Декал.

"Історичні назви сіл будуть відновлені. Усі міста, села, мечеті будуть відремонтовані. Життя повернеться у ці райони", - наголосив Алієв.

Нагадаємо, раніше Алієв повідомляв про звільнення азербайджанськими військовими міста Джебраїл в Нагірному Карабасі. Він також розповів про відновлення контролю над селами в цьому районі, але не уточнив над якими саме.

Як писало РБК-Україна, вчора в Баку заявили про звільнення 7 сіл у трьох районах Нагірного Карабаху.

Крім того, вчора, за словами Алієва, азербайджанський прапор було піднято над селом Магадіс, яке є стратегічно важливою точкою в Нагірному Карабасі.