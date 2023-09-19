Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе

В ведомстве заявили о систематических обстрелах позиций армии Азербайджана формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, продолжение минирования территорий, проведении работ по инженерному усовершенствованию боевых позиций и увеличение числа окопов и блиндажей за последние месяцы.

Сообщается, что 19 сентября на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша из-за взрыва мины погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, которые принадлежит Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

В тот же день погибли и получили ранения военные из-за подрыва транспортного средства, который перевозил военных Внутренних войск МВД.

Исходя из этого Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Отмечается, что их решили проводить для пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, гражданских служащих, которое задействованы в строительно-восстановительных работах и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана.

Сообщается, что в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Тем временем СМИ пишут, что Азербайджан также объявил о закрытии воздушного пространства над Арменией.

При этом в Минобороны подчеркивают, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - из строя выводятся только легитимные военные цели.

Кроме того, азербайджанские медиа публикуют кадры якобы уничтожения зенитно-ракетного комплекса вооруженных сил Армении.

В сети также появились сообщения о том, что в Карабахском регионе отключена сотовая связь, а в Степанакерте (столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) "со всех сторон слышна артиллерийская канонада".

Реакция Армении

В Министерстве обороны Армении уже отреагировали на заявления об "антитеррористическиих мероприятиях" Азербайджана.

Там заявили, что по состоянию на 14:00 (13:00 по киевскому времени - ред.) ситуация на границах в Азербайджаном "сравнительно стабильная".

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война за Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные конфликты.

В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

При этом 1 сентября вблизи общей границы Армении и Азейбарджана снова произошла стрельба. Тогда погибли трое военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.