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Азербайджан перейменував звільнене село Мадагіз в Карабаху

Баку, Середа 07 жовтня 2020 18:03
Азербайджан перейменував звільнене село Мадагіз в Карабаху
Фото: Ільхам Алієв (president.az)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про перейменування стратегічно важливого села Мадагіз в Нагірному Карабасі. Нещодавно цей населений пункт було звільнено від вірменської окупації.

Про це повідомляється на сайті адміністрації президента Азербайджану.

Рішення про перейменування села було ухвалене відповідно до конституції країни.

"Село Мадагіз в складі адміністративно-територіального округу села Чайли Тертерського району Азербайджанської Республіки іменувати селом Суговушан", - йдеться в законі.

Нагадаємо, азербайджанські війська взяли під свій контроль село Мадагіз у суботу, 3 жовтня. Вірменська сторона заперечує, що населений пункт перейшов під контроль Азербайджану.

Того ж дня Азербайджан повернув контроль над сімома селами в Нагірному Карабасі, які до цього часу перебували під вірменською окупацією.

Крім того, у понеділок, 5 жовтня, Алієв повідомив про взяття під контроль окупованих Вірменією трьох населених пунктів та ряду висот в Нагірному Карабасі.

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