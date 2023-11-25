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Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования Revival P

Фото: Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования Revival P (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Константин Широкун

Азербайджан передал украинским спасателям новую гусеничную машину для разминирования под названием Revival P.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

"Азербайджан передал спасателям Полтавщины машину механизированного разминирования Revival P", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в Украину приехали представители компании-производителя техники, которые проведут обучение для украинских специалистов. После завершения процесса обучения специальная машина поедет на помощь саперам ГСЧС, которые проводят гуманитарное разминирование деоккупированных территорий.

Помощь в разминировании Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины . Речь идет о 18,5 млн долларов. Кроме того, для целей разминирования украинские спасатели получили четыре машины для разминирования моделей MV-4 и MV-10 от Корейского международного кооперативного агентства.

 

 

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