Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования Revival P

"Азербайджан передал спасателям Полтавщины машину механизированного разминирования Revival P", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что в Украину приехали представители компании-производителя техники, которые проведут обучение для украинских специалистов. После завершения процесса обучения специальная машина поедет на помощь саперам ГСЧС, которые проводят гуманитарное разминирование деоккупированных территорий.

Помощь в разминировании Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

Также ранее сообщалось, что Норвегия объявила о выделении финансовой помощи для разминирования Украины . Речь идет о 18,5 млн долларов. Кроме того, для целей разминирования украинские спасатели получили четыре машины для разминирования моделей MV-4 и MV-10 от Корейского международного кооперативного агентства.