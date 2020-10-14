Азербайджан зупинить всі дипломатичні відносини з країною, що визнала Карабах, - Алієв

Азербайджан негайно перерве дипломатичні відносини з будь-якою країною, яка визнає незалежність Нагірного Карабаху. Відправка миротворців у зону конфлікту можлива тільки за згодою Вірменії та Азербайджану.

Таку заяву зробив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю телеканалу Haberturk.

За його словами, необхідно готувати азербайджанський і вірменський народи до спільного життя в Нагірному Карабасі по завершенні конфлікту.

"Відправлення миротворців у зону конфлікту можлива тільки за згодою Вірменії та Азербайджану", - зазначив Алієв.

Він також пообіцяв вкладення інвестицій і реалізацію соціальних програм в Нагірному Карабасі по завершенні конфлікту.

При цьому Алієв зазначив, що жоден громадянин Туреччини не бере участь у бойових діях в зоні нагірнокарабаського конфлікту.

Нагадаємо, раніше Алієв заявив, що якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішене в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Також РБК-Україна писало, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.