Азербайджан передав до Дніпра 20 тонн гуманітарної допомоги

До Дніпра надійшло 20 тонн гуманітарної допомоги від Азербайджану. У гуманітарці продукти довготривалого зберігання та медикаменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Ми щиро дякуємо посольству і народу Азербайджану за цю допомогу. Тут крупи, консерви, олія, борошно та багато інших продуктів, які не будуть швидко псуватися. Крім цього, посольство направило нам розхідні медичні матеріали", - зазначила Наталя Костюченко, голова БФ "Фонд оборони країни".

Нагадаємо, наприкінці квітня посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова повідомила, що до Дніпра посольство відправило два десятки тонн гуманітарної допомоги, до пакування якої долучився і її син.

Філатов також висловив вдячність Ельмірі Ахундовій та народу Азербайджану, зауваживши, що Дніпро як місто, де живе велика азербайджанська громада, завжди пам’ятатиме цю підтримку.