Азербайджан предоставит Украине помощь для восстановления энергоинфраструктуры

"Помощь энергетическому сектору Украины и углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли стали основными темами встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Сеймура Мардалиева", - говорится в сообщении.

Галущенко сказал, что Украина очень ценит сотрудничество с Азербайджаном в энергетическом секторе, и очень надеется, что это сотрудничество будет усиливаться.

Фото: Встреча (mev.gov.ua)

Герман Галущенко поблагодарил Азербайджан за оказанную поддержку украинскому энергетическому сектору, которая, в частности, помогла удержать энергосистему Украины прошлой зимой.

Азербайджан передаст еще одну партию помощи

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов.

До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей.

Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в частности вопросам хранения и транзита ресурсов.

"Галущенко отметил, что интенсификация сотрудничества Украины и Азербайджана в этой сфере не только позволит отдельным государствам избавиться от зависимости от российских энергоносителей, но и усилит энергетическую безопасность всего региона", - добавили в Минэнерго.

Помощь Азербайджану Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

В августе стало известно, что Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.