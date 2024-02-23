Азербайджан готовится к войне с Арменией, РФ тоже подливает масла в огонь, - Пашинян

Азербайджан готовится к новой войне. Обещания мирного урегулирования кризиса между двумя странами на местах опровергаются действиями Баку.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

В интервью телеканалу глава правительства отметил, что Баку воспринимает сегодняшнюю Армению как "Западный Азербайджан". По словам Пашиняна, президент Ильхам Алиев не хочет мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а стремится захватить новые территории у Армении.

Глава правительства также обвинил Россию в дестабилизации ситуации в стране.

"Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население к свержению правительства. Пропаганда Москвы против него не прекращается", - сказал Пашинян.

Он добавил, что особенно обеспокоен похищением российского дезертира Дмитрия Сетракова российскими солдатами в Армении.

"Мы не можем мириться с незаконными действиями на нашей территории. Если требования Еревана останутся без ответа, будут последствия", - сказал армянский премьер.

Пашинян также пояснил, что участие страны в Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором доминирует Москва, было "заморожено". И добавил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась военная операция азербайджанской армии.

Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, которая включает Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не заключено.

В январе 2024 года Алиев заявил, что страны создали основные условия для подписания мирного договора. Однако 13 февраля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов, в результате которых ранения получили армянские военные.

На днях Пашинян и Алиев провели встречу в Мюнхене. Алиев назвал ее "конструктивной".

Ранее Пашинян заявил, что Армения - не союзник России касательной войны в Украине. Политик напомнил о международном праве о признании государственных границ и подчеркнул дружественность армян к украинскому народу.

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