Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами загиблих в Карабасі

Азербайджан і Вірменія обмінялися тілами загиблих на полі бою навколо міста Шуша в Нагірному Карабасі. Обмін відбувся за сприяння і участі російських військових.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

"При посередництві та участі російських миротворчих сил, дислокованих в нагірно-карабаському регіоні Азербайджанської Республіки, був здійснений збір тіл кількох військовослужбовців, загиблих на полі бою навколо міста Шуша", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тіла загиблих військовослужбовців збройних сил Вірменії були зібрані і передані вірменській стороні.

Також в рамках цієї акції були прийняті тіла шести військовослужбовців азербайджанської армії, загиблих під час боїв навколо міста Шуша.

У Міноборони Азербайджану відзначили, що гуманітарна акція була реалізована у відповідності з пунктом вісім заяви президента Азербайджанської Республіки, прем'єр-міністра Республіки Вірменія та президента Російської Федерації від 10 листопада 2020 року.

Нагадаємо, Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих у ході війни в Нагірному Карабасі територіях. Зокрема, він буде діяти в Шуші і Гадруті.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагірний Карабах.