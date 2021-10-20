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Азарова заочно заарештували у справі про Харківські угоди

Автор: Олександр Мороз

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова. Запобіжний захід обрано у справі про державну зраду через підписання так званих Харківських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Повідомляється, що суд заочно обрав Азарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування встановило, що зміст і умови Угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму були нав'язані йому тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим.

"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України свідомо забезпечив візування та узгодження проекту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ при всіх стадіях узгодження проекту Угоди та її імплементації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що слідчі отримали оригінали документів, які свідчать про нібито цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України.

"Надалі такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією", - додали в ДБР.

Нагадаємо, Азарову оголосили підозру у державній зраді через Харківські угоди ще в березні 2021 року.

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року, документ передбачав продовження кінцевого терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму з 2017 до 2042 року в обмін на зниження ціни на російський газ для України.

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Микола Азаровдержзрада