Азаренка не отримала канадську візу. Вона обстоювала принцип "спорт поза політикою"

Білоруска Вікторія Азаренка не братиме участі в турнірі Жіночої тенісної асоціації в Торонто через відмову канадської влади надати їй дозвіл на в'їзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter білоруської тенісистки.
Екс-перша ракетка світу не полетить до Канади. Їй відмовили у видачі тамтешньої візи для участі в тенісних змаганнях.
"Пропускати один із моїх улюблених турнірів дуже прикро. Мені подобається грати в Канаді – там чудові вболівальники та багато знайдених за ці роки друзів", – заявила Азаренка.
Білоруські та російські тенісисти після повномасштабної агресії РФ щодо України виступають під нейтральними прапорами. Окремі турніри, наприклад Вімблдонський, відмовилися допустити росіян і білорусів до змагань.
Азаренка в цій ситуації намагається дотримуватися лінії "спорт поза політикою". Вона не засудила агресію РФ і допомогу Білорусі, але і відмовилася публічно критикувати рішення функціонерів. Натомість вона просувала тези про єднання через спорт.
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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