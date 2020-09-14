АЗ оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо"

Нідерландський "АЗ Алкмар" вирушив на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Динамо". Головний тренер Арне Слот взяв до Києва 21 футболіста.

Про це повідомляється у Twitter голландського клубу.

Повністю список гравців, які матимуть шанс вийти на гру проти "біло-синьої" команди, виглядає наступним чином:

Воротарі: Бізот, Верхюлст, Реус

Захисники: Свенссон, Хацідіакос, Влаар, Вейндал, Лечерт, Сугавара, Леувін

Півзахисники: Мідтше, Коопмейнерс, де Віт, Класі, Рейндерс

Форварди: Стенгс, Боаду, Ідріссі, Дрейф, Абухляль, Гюдмюндссон

Зазначимо, у заявці присутні два гравця - Келвін Стенгс та Усама Ідріссі, участь яких у грі проти "Динамо" була під великим питанням.

Матч "Динамо" - АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, який в нинішньому сезоні пройде без повторної гри, відбудеться 15 вересня у Києві без глядачів на трибунах. Стартовий свисток пролунає о 20:00.

Нагадаємо, переможець протистояння зійдеться в плей-офф відбору турніру з бельгійським "Гентом" або австрійським "Рапідом".