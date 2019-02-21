Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" в Германии встретится с "Айнтрахтом". Букмекеры считают хозяев поля фаворитами противостояния.

21 февраля 19:55

Франкфурт-на-Майне, стадион "Коммерцбанк-Арена"

Матч 1/16 финала Лиги Европы между "Айнтрахт" и "Шахтером" состоится 21 февраля на стадионе "Коммерцбанк-Арена" во Франкфурте. Время начала матча - 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Комментатор - Виктор Вацко.

Не пропустите также предматчевую студию "Путь в Баку", где эксперты оценят расписания перед важным матчем.

В первой игре команды расписали результативную ничью - 2:2.