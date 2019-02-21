Айнтрахт - Шахтар: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

"Шахтер" в гостях у франкфуртского "Айнтрахта" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

21 февраля 19:55

Франкфурт-на-Майне, стадион "Коммерцбанк-Арена"

Букмекеры фаворитом поединка считают немецкий клуб. Так, на победу хозяев Bwin дает коэффициент 1,9. В победу "горняков" букмекер верит с вероятностью в 3,8, на ничью ставка - 3,6.

Букмекерская контора Bet365 оценивает победу "орлов" коэффициентом 2,00, на успех донетчан выставляется цифра 3,80, ничья состоится с вероятностью в 3,75.

По данным William Hill победа "Айнтрахта" достигает 1,95, победа "Шахтера" - 3,60, ничья - 3,70.

В первой игре команды расписали результативную ничью - 2:2.