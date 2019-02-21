Айнтрахт - Шахтар: анонс матчу

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтер" в гостях у франкфуртского "Айнтрахта" проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают фаворитом встречи немецкую команду. Первая игра в Харькове закончился со счетом 2:2.

21 февраля 19:55

Франкфурт-на-Майне, стадион "Коммерцбанк-Арена"

После первой встречи у "горняков" есть кадровые потери: Тарас Степаненко дисквалифицирован из-за удаления, а Сергей Кривцов - из-за перебора желтых карточек. Вместе с тем за несколько дней до матча во Франкфурте в общую группу вернулись Дентиньо и Валерий Бондаренко. Всего в заявке "Шахтера" 21 игрок.

После визита в Харьков "Айнтрахт" в Бундеслиге на своем поле принимал менхенгладбахскую "Боруссию", но победный счет франкфуртцы не удержали. Для "орлов" это была уже 5 ничья кряду. Команда сместилась на 7 место, пропустив выше "Байер" и "Вольфсбург", однако борьба за еврокубки еще впереди.

В своей истории "Шахтер" еще никогда не играл в Германии вничью: 5 поражений и 4 победы.