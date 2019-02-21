Айнтрахт - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Айнтрахт" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" в гостях у франкфуртського "Айнтрахта" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають фаворитом зустрічі німецьку команду. Перша гра у Харкові закінчилася з рахунком 2:2.

21 лютого 19:55

Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"

Після першої зустрічі у "гірників" є кадрові втрати: Тарас Степаненко дискваліфікований через видалення, а Сергій Кривцов - через перебір жовтих карток. Разом з тим за кілька днів до матчу у Франкфурті в загальну групу повернулися Дентіньо і Валерій Бондаренко. Всього в заявці "Шахтаря" 21 гравець.

Заявка «Шахтера» на ответный матч с «Айнтрахтом» в 1/16 финала Лиги Европы.



Ваш идеальный состав на завтрашнюю игру? pic.twitter.com/WY0Yu4ZpnZ — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 20, 2019

Після візиту до Харкова "Айнтрахт" у Бундеслізі на своєму полі приймав менхенгладбахську "Боруссію", але переможний рахунок франкфуртці не втримали. Для "орлів" це була вже 5 нічия поспіль. Команда змістилася на 7 місце, пропустивши вище "Байєр" і "Вольфсбург", проте боротьба за єврокубки ще попереду.

У своїй історії "Шахтар" ще ніколи не грав у Німеччині внічию: 5 поразок і 4 перемоги.