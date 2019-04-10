Аякс - Ювентус: де дивитися матч

Одним з найцікавіших матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стане протистояння "Аяксу" та "Ювентуса". Букмекери у цій парі віддають перевагу туринській команді.

10 квітня 22:00

Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

Перша гра 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Аяксом" і "Ювентусом" відбудеться в Амстердамі 10 квітня. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". Час початку матчу - 22:00 за Києвом.

На каналі "Футбол 2" о 21:15 розпочнеться програма "Ніч Ліги Чемпіонів", ведучі та експерти якої розберуть склади і шанси команд, а після завершення гри проаналізують основні моменти протистояння.

Нагадаємо, зустріч "Аякс" - "Юве" обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Карлосом дель Серро.